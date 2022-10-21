Kars'ta kar yağdı; öğrenciler kar topu oynadı



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-KARS'ta kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda ulaşım sıkıntısı yaşandı. Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Tekneli köyünde de öğrenciler, karın tadını çıkardı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışması yaptı. Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Tekneli köyünde de öğrenciler, karın tadını çıkardı. Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kardan adam da yaptı. Muhlis Güner, sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Kar yağışı, sabaha karşı başladı. Kısa sürede, her tarafı beyaza bürüdü. Karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Kar yağışından dolayı çok da memnunuz. Kış hazırlığımızı yapıyoruz" dedi. Bu arada bölgedeki yılkı atlarının da kar yağışından etkilendiği görüldü. Öte yandan kar yağışı, Erzurum'da da etkili oldu. Palandöken Dağı'nın zirvesi, beyaza büründü. Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-10-21 11:56:06



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