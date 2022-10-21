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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kar yağdı; öğrenciler kar topu oynadı

DHA

Kars'ta kar yağdı; öğrenciler kar topu oynadı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-KARS'ta kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda ulaşım sıkıntısı yaşandı. Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Tekneli köyünde de öğrenciler, karın tadını çıkardı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışması yaptı. Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Tekneli köyünde de öğrenciler, karın tadını çıkardı. Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kardan adam da yaptı. Muhlis Güner, sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Kar yağışı, sabaha karşı başladı. Kısa sürede, her tarafı beyaza bürüdü. Karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Kar yağışından dolayı çok da memnunuz. Kış hazırlığımızı yapıyoruz" dedi. Bu arada bölgedeki yılkı atlarının da kar yağışından etkilendiği görüldü. Öte yandan kar yağışı, Erzurum'da da etkili oldu. Palandöken Dağı'nın zirvesi, beyaza büründü. Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-10-21 11:56:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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