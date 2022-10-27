'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllüleri, kalpleri ısıttı



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllüleri, topladıkları mont, bot, kırtasiye ve oyuncakları, köy okullarındaki öğrencilere dağıttı. İki köyde 145 öğrenciyi sevindiren ve yardımların devam edeceğini söyleyen gönüllülerden avukat Fatmanur Yemeneoğlu, "Amacımız; kış öncesi çocukların kalplerini ısıtmak" dedi.

Kentte 4 sene önce sosyal medyadan bir araya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllü grubu, 48 kilometre uzaktaki Selim ilçesine bağlı Akçakale köyüne gitti. Grup, ilk olarak 110 öğrencinin bulunduğu okul sıralarını hediyelerle doldurarak gelmelerini bekledi. Evlerinden okula gelen öğrenciler sınıflarına girerken sıralardaki hediyeleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Hediyelerini alan öğrenciler gruba teşekkür notu yazarak, gönüllülere hediye etti. Daha sonra Kekeç köyüne geçen grup, buradaki 35 öğrenciye hediyelerini verdi. Yeni mont, bot, kırtasiye malzemesi ile oyuncağa sahip olan çocukların mutluluğuna ortak olup onlara çeşitli ikramlarda bulunan grup, son 4 yılda yardım ulaştırdıkları binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

Aldığı hediyeler nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadığını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Aygül Yurdalan, gruba teşekkür etti.

'Bir Oyuncak da Sen Ver' grubunda çeşitli meslek gruplarından kişiler ve öğrencilerden oluştuğunu söyleyen avukat Fatmanur Yemenoğlu, şunları söyledi:

"Bizler, 'Çocuk gülerse dünya güler' ve 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganıyla bir araya geldik. Öğretmenlerimiz ve muhtarla iletişime geçip köy okullarındaki öğrencilere oyuncak, mont, bot ve kırtasiye malzemesi götürüyoruz. Amacımız; kış öncesi çocukların kalplerini ısıtmak ve yüzünü güldürmek. Gittiğimiz köylerde çeşitli etkinlik yaparak hediyelerimizi veriyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün köylere, çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz Bugünkü etkinliğimiz de Kekeç ve Akçakale köyünde oldu. 145 öğrenciye mont, bot, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıtım çeşitli ikramlarda bulunduk. Hepsinin mutluluğu gözlerine yansımıştı. Onlara tamamen sürpriz oldu ve çok sevindiler. Ama Kars soğuk bir şehir. Çocuklarımızın mont ve bota çok fazla ihtiyacımız var. Yardım etmek isteyenler 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sayfasından bizimle iletişime geçebilirler." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-10-27 09:24:25



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