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Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

DHA

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
İlk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı ve tren garının önündeki Kazım Karabekir Paşa anıtına eş zamanlı çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz günün anlam ve önemine belirten bir konuşmasında, "102´nci kurtuluş günümüz kutlu olsun. Bugün, gazi Karslıların; ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya ilan ettikleri gündür. Bugün; şanlı Türk bayrağının Kars Kalesi'ne çekmesiyle gazi Kars´ın esaret zincirlerini kırarak vatan toprağının bir parçası olduğu gündür. Bugün, 'Ben Türküm, Türk; esir olmaz, devletsiz, bayraksız, ezansız, hürriyetsiz olmaz' şiarını benimseyen gazi Kars´ımızın işgalinden kurtuluşunun 102´nci yıl dönümüdür. Tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyası, dünyanın en pahalı topraklarıdır. Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani´nin fethinden bu yana bin yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş, uğrunda kan verilen, can verilen vatan topraklarıdır" diye konuştu.
Vali Öksüz'ün konuşmasının ardından halk oyunları ve Kafkas ekipleri gösteri yaptı. Halk ozanları ile mehteran takımının konseri sonrası Kafkas ekibi gösterilerinin sonunda açtıkları Türk bayrağını öperek Vali Öksüz´e teslim etti. Gösterileri törene katılan öğrenciler ve vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-10-30 11:56:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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