Bakan Dönmez, Kars'ta 'Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kars'ta ziyaretlerde bulundu ve 'Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı.

Ardahan'da cuma günü düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları'na katıldıktan sonra kara yoluyla Kars'a gelen Bakan Dönmez, geceyi kentte geçirdi. Dönmez, Kars programına valilik ziyaretiyle başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Dönmez, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Dönmez, daha sonra DSİ Konferans Salonu'nda AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Dönmez, Kars'tan ayrılmak üzere havalimanına gitti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-11-05 12:35:20



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