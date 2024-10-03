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        Haberler Yaşam Kars'ın gravyer peyniri tescillendi

        Kars'ın gravyer peyniri tescillendi

        Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:13
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        Kars'ın gravyer peyniri tescillendi
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        Kars'taki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

        Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.

        COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ ALDI

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından da 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda gravyer peyniri, 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, AA muhabirine, kentte her yıl yaklaşık 200-250 ton civarında gravyer üretildiğini söyledi.

        Peynir üretiminin çeşitli zorlukları olduğunu belirten Bozan, "Şehrimizin çok önemli bir peyniridir, gravyerimiz inşallah dünyaya tanıtacağız. Avrupa'da coğrafi işaretini almak için bugünden itibaren çalışmalara başladık." dedi.

        Yöre sakinlerinden Furkan Turut da gravyerin tescillenmesini sevinçle karşıladığını dile getirerek, "Uzun zamandır bunu bekliyorduk inşallah Kars gravyerini dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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