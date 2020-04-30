İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda, 3 terörist daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiş oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlandı.

Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu imha edildi.

SOYLU: KAHRAMAN JANDARMAMIZ TAMAMIYLA YOK ETMİŞTİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı Twitter'den şu ifadeleri paylaştı:

Kahraman

@Jandarma

'mız iki günde, Kars Kağızman’da yaptığı operasyonda PKK’lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.

Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin...