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"Dışarıdan gelen kazlardan dolayı hastalık oluştu, bundan dolayı bazı Kars kazları da bu hastalıklardan dolayı telef oluyor. Bu da yetiştiriciler için sıkıntı oluyor. Hakiki Kars kazı buradaki anaçların yumurtalarından çıkar, dışarıdan gelip burada kaz satanlar oluyor, bunlarla da hastalıklar geliyor ve evlerimizdeki kazları da telef ediyor."