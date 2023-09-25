Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı
Kars'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 6 farklı "dolandırıcılık" suçundan 39 yıl 26 gün hapis cezası bulunan M.K. (54), 4 farklı "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan S.Ç. (68), "nitelikli yağma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y. (32) ve "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.C'yi (31) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.