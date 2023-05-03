Kars'ta 500 yataklı hastanenin temeli atıldı

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AA

Aydın, Yenişehir Mahallesi GAMER binası yanına yapılacak 500 yataklı hastanenin temel atma töreninde, eskiden 20-30 dönüm arazileri hastane yapmaya çalışırken bugün Sağlık Bakanlığı olarak çok daha büyük araziler talep ettiklerini söyledi.

Temeli atılan 141 dönümlük bir arazinin 500 yataklı bir hastane için oldukça ideal bir alan olduğunu ifade eden Aydın, "Kars'ın böyle bir araziyi bu işe tahsil edebilmesi gerçekten büyük bir avantaj. Eskiden yatak başına 50-60 metre kapalı alan tasarlanırken bugün 150-200 metrelik alanlara ihtiyacımız var. Hastaneler sadece muayene olup gittikleri yerler değil, son derece teknoloji yoğun binalar. Öyle ki artık yeni inşa ettiğimiz hastanelerin hemen tamamı neredeyse akıllı binalar halinde inşa ediliyor" dedi.

Türkiye'de şehir hastaneleriyle başlayan büyük bir değişimin olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki iktidarlar boyunca tüm Türkiye'de 500'ün üzerinde ya yeni hastane yapıldı ya da mevcut hastaneler yenilendi. Artık hastaneler sadece hastaların bakıldığı yerler değil, hastaların konforlu bir şekilde karşılandığı, hak ettikleri hizmeti gördüğü alanlar haline döndürüldü. Bu açıdan, hastanelerimizin fiziki mekanları alıştığımız ölçeklerin çok ötesinde."

Kars Valisi Türker Öksüz de Kars'ın her alanda önemli bir ivme kazandığını, kente değer katacak projelerden birisinin daha temelini atıldığını belirtti.

Hastane projesini Karslıların önemsediğini dile getiren Öksüz, "Sağlık alanında bir çok gelişme katedildi. İlçelerde yeni hastaneler, aile sağlık merkezleri, toplum sağlık merkezleri, sağlık yaşam merkezleri, hizmet binaları, mobil tarama araçları sağlık alanında geldiğimiz noktayı gösteriyor." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da 500 yataklı hastanenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "2002'de Kars'ta, hastaneye gelen 1000 hastanın eskiden 270'i başka şehirlere gidiyorken şimdi 4 tanesi gidiyor, gönül ister ki hiç gitmesin. İşte 500 yataklı bölge hastanesi bu amaçla kuruluyor, inşallah bu problemleri çözecek" dedi.

AK Parti Kars milletvekili adayı Yunus Kılıç da hastanenin hayırlı olmasını diledi. Törene, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğulu, AK Parti milletvekili adayları Adem Çalkın ve Serkant Aykul ile il protokolü katıldı.

KOMŞU ÜLKELERDEN HASTA KABUL EDİLECEK

1 milyar 719 milyon liraya ihalesi yapılan 500 yataklı hastane, 141 dönüm açık alana ve 140 dönüm kapalı alana sahip olacak. 18 ameliyathanesi, 43 yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 18 çocuk yoğun bakım ünitesi, 56 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi ve 4 de acilde yine yoğun bakım ünitesinden oluşacak olan hastanede ayrıca 138 poliklinik bulunacak.

Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan hastaneye Gürcistan, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden de hasta kabul edebilecek.