Kars'ta 6 katlı binada yangın: 41 kişi tedavi altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kars'ta 6 katlı binada yangın paniği: 41 kişi dumandan etkilendi

Kars'ta 6 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 41 kişi tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle otoparktaki 13 araçtan 3'ü zarar gördü

Kars'ta 6 katlı binada yangın paniği: 41 kişi dumandan etkilendi
Kars'ta 6 katlı binada yangın: 41 kişi tedavi altında
0:00 / 0:00
AA

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde bulunan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nın bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta çıkan yangın 2 araca sıçradı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle oluşan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan pek çok kişi mahsur kaldı.

Vatandaşlar balkonlara çıkarak yardım isterken, bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, itfaiye, AFAD ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, balkonlara merdiven uzattı. Mahsur kalanlar, ekiplerin kar yağışına rağmen sürdürdükleri yoğun çalışmayla kurtarıldı. AA'nın haberine göre; aralarında çocukların ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 41 kişi dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri dumandan etkilenenlere ayran ikram etti.

İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan ve daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan 41 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yangın nedeniyle otoparktaki 13 araçtan 3'ü zarar gördü. Apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç bölgeye gelerek yangına ilişkin bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! İl il koronavirüs haritası
GÜNDEMİllere göre vaka sayıları açıklandı
Antalya'daki bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
GÜNDEMAntalya'da aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
Radyo programcısının katil zanlısı: Radyo programını beğenmediğim için öldürdüm
GÜNDEMBursa'da kan donduran cinayette şok ifade
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi
GÜNDEMO ilimizde eğitime kar tatili
Anne- kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı
GÜNDEMKameralara baka baka hırsızlık!
4 gündür haber alınamayan üniversiteli gencin eşyaları bulundu
GÜNDEMKayıp gencin eşyaları bulundu
Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
GÜNDEMKarabük'teki okulda eğitime 10 gün ara
Halı Sahalar ne zaman açılacak? - Halı Sahalar hangi tarihte açılıyor, açıklandı mı?
GÜNDEMHalı Sahalar ne zaman açılacak?
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Rengimiz değişebilir, acil durum ilan ediyoruz
GÜNDEMBir ilde acil durum ilan edildi