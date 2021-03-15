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Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına Sivas'ta devam edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta görülen duruşmaya devam edildi.

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına Sivas'ta devam edildi
AA

Duruşma nedeniyle Sivas Adalet Sarayı yerleşkesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri adliye bahçesinde güvenlik noktası oluşturarak gelenlerin üstünü aradı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanıkların dinlendiği sırada Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde yaşanan sorun nedeniyle 28 Mayıs'a ertelendi.

Mahkeme heyeti, Sivas E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet, Aptulbaki, Habip, Gıyasettin, Nuriye, Resul, Erdinç, Mustafa, Savcı, Hamit, İsmail ve Ruhani Korkmaz ile tutuksuz sanıklar Ömer Korkmaz ve Feyzullah Yıldırım'ın bir sonraki celsede mahkeme salonunda hazır edilmesine karar verdi.

- Olay

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde, 2019 yılı mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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