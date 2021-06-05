Kars'ta ani frenle devrilen kovanlardan çıkan arılar araca yayıldı

Arıları kışlattığı yerden Digor ilçesine taşıyan Yıldırım Anlı'nın, Haydar Aliyev Caddesi'nde kırmızı ışıkta ani frenle durması sonucu panelvan tipi araçtaki kovanlar devrildi.
Arıların kovanlardan çıkmasıyla Anlı ve oğlu araçtan çıkarak kapıları kapattı.
Kısa sürede aracın içerisini arıların sardığı olayda, durumu fark eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Arı tulumu giyen Anlı ile oğlu, aracı şehir dışında güvenli bir alana götürdü.
Arıcı Yıldırım Anlı, yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta aniden durunca kovanların devrildiğini ve arıların arabanın içine dolduğunu söyledi.
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