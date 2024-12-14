Kars'ta araçlar karda mahsur kaldı

Kars'ta çok sayıda araç karda mahsur kaldı Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır-Arpaçay kara yolu ile Kars-Erzurum kara yolunda çok sayıda sürücü, araçları ile mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:52 facebook

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