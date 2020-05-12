DHA

Olay, bugün öğle saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce bir kavgada akrabalarının öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan Güngör ailesinden 3 kişi, ailenin evine silahla ateş açtı.

Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, amca çocukları Gökhan Daşdan (28) ve Ümit Daşdan (33) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İzzet Daştan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Gökhan Daştan'ın Kağızman'daki bir köyde imam olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.