Kars'ta bazı caddeler Kovid-19 nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

AA

Bu kapsamda, Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi trafiğe kapatılırken Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden Şehit Yusuf Bey Caddesi istikametine doğru sağa dönüşlere geçici olarak izin verilmiyor.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey ve Kazı Karabekir caddelerinin girişlerine demir bariyer bıraktı.

Yaya olarak caddelere gitmek isteyen vatandaşların da gerekli kontrollerini yapan ekipler, geçerli sebebi bulunmayanların geçişlerine izin vermiyor.

Sağlık, güvenlik, belediye, elektrik, doğal gaz, kargo, kurye, paket servis, mağaza-market tedarik araçları, ziraat ve hayvancılık gibi faaliyetlerde bulunan araçlar ve mülki amirin onayı ile belirlenecek olan araçlar yasaklardan muaf tutuluyor.

- Kağızman

Kağızman ilçesinde de "Vefa Sosyal Destek Grubu", ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların talepleri ekipler tarafından temin edilerek evlerine teslim ediliyor.

Kağızman Kaymakamlığı tarafından Vefa Destek Grubunda görevlendirilen İlçe Müftülüğü personeli, bankadan çektikleri emekli ve yaşlı maaşlarını evleri dolaşarak tutanak karşılığında hak sahibi ailelere ulaştırdı.

,İsmail Kaplan