Kars'ta besicinin umudu otlar yangında kül oldu

Çakmak köyünde yaşayan besici G.B'nin bahçede bir araya getirdiği ot balyaları tutuştu. Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülemeyince köye Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 bin balya ot kül oldu.
Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi köyünde de besici Zahir Yeşil'in kışın hayvanlarına yedirmek amacıyla istiflediği ot balyaları yandı.
Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 bin balya ot küle döndü.
,Cüneyt Çelik
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