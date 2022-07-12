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Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çöpe atılan hayvan artıkları, aç kalan boz ayılar için kavga sebebi oldu

Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı
Ekmek kavgası!
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AA

Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, vatandaşların, bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan sakatat ve benzeri atıkları attıkları çöpler, bozayıları çekti.

İlçe merkezindeki çöp konteynerlerine ve ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait Acısu mevkisindeki çöplüğe gelerek yiyecek arayan bozayılar zaman zaman köpeklerle mücadele ederken, şehir çöplüğündeki iki iri bozayının boğuşması kameraya yansıdı.

Ayıları izleyen Barış Karakurt ise bozayıların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu.

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