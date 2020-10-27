Kars'ta canlı hayvan pazarları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

İl merkezindeki diğer hayvan satış yerlerinin de geçici olarak kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan pazar yerleri 27-30 Ekim tarihleri arasında 4 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur. Söz konusu alanlarda herhangi bir şekilde Kovid-19 tedbirlerine aykırı şekilde gruplaşma, toplanma ve benzeri hareketlere müsaade edilmeyecektir. Söz konusu alanlar dışında kalan bölgelerde de hayvan satış teşhir faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir."