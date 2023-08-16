Kars'ta çıkan yangında 1100 balya saman zarar gördü
Kars'ta saman yığınının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Merkez Bülbül Mahallesi'nde saman yığınının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahallelilerin bilgisi üzerine bölgeye 1 iş makinesi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak evlere sıçraması önlendi.
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangında 1100 balya saman zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.