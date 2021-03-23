DHA

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Karakale köyündeki 86 yıllık tas çeşme ve yalaklar görenlerin ilgisini çekiyor.

DHA'nın haberine göre tarihi çeşme ve yalaklar dönemin taş ustalığını günümüze taşıyor.

Tarihi çeşmeler, dönemin ustaları tarafından çekiç ve murçlarla aylarca uğraşılarak yapılıp bozulmadan bugüne kadar geldi.

Karakale köyünde bulunan 3 tarihi çeşme de yaklaşık yüz yıldır dönemin ustalık eserlerini gözler önüne seriyor.

Çeşmelerden birinin önüne aynı tarihlerde yapılan 8 yalak, ustalar tarafından özenle şekillendirilmiş.

Geçmişin izlerini taşıyan çeşmelerde bugün bile içme suyu alınıyor ve yalaklarda hayvanlar su içerek ihtiyacı karşılıyor. Yalakları köydeki kadınlar zaman zaman halı ve çamaşır yıkamak için de kullanıyor.

Karakale köyü sakinleri tarihi çeşme ve yalakların zarar görmemesi için büyük çaba sarf ediyor. Köyde yaşayan Oktay Kemer, “Taş çeşmeler 1935 yılında yapılmış. Büyük taşların oyularak işlenmesiyle yapılmış. Hepsinde el emeği var. O günün şartlarında büyük bir ustalıkla yapılmış. Yalakların her biri yaklaşık 60 litre su alıyor. Çeşmelerden ‘kara su’ diye adlandırdığımız su akar. Bu çeşmenin suyu yazın soğuk kışın sıcaktır. Çeşmeleri, köyümüzden Hacılar sülalesi diye bildiğimiz Veli Ağa'nın hanımı Hanzade Hanım yaptırmıştır. Allah köyümüze emek verip hizmet eden, hakkı geçen herkesten razı olsun. Onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah böyle hayırsever ve emektar büyüklerimizi daim etsin, hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.