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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı

        Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı

        Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunun kutlandığı sırada çok sayıda taraftarın bulunduğu balkon çöktü. Yüksekten düşerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 00:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:39
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        Kars'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı
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        Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftarların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.

        Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K. ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        KARS VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Kars Valisi Ziya Polat, akşam saatlerinde balkon çökmesinin yaşandığı binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Polat, daha sonra yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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