Kars'ta göçerler, koyun sürüleriyle yaylaya çıkmaya başladı

Kassam Tugayları: Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır

AA

Göçerler, bir kısmını kamyonlarla taşıdıkları koyunlarla, 5 ay sürecek yayla sezonu için bereketli otlakların yolunu tuttu.

Besicilerden Ahmet Sırnasin, AA muhabirine, bu yıl da yaylaya çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarının hayvanlar için besleyici olduğunu anlatan Sırnasin, şöyle konuştu:

"Yaylanın hem zor hem de kolay şartları var ama biz artık hayvancılığa alışmışız. Temiz orman havası gibi çok güzel yanları da var. Zor şartlarda Iğdır'dan buraya geliyoruz. Gerek araziden, gerekse araçlarla hayvanları getirdiğimiz için zorluk çekiyoruz. Kışın burası çok soğuk olduğu için hayvanları Iğdır'a götürüyoruz. Şimdi kar kalktığı için Sarıkamış'a geldik."

Sırnasin, bayramda dahi yaylaya çıkmaya çalıştıklarını belirterek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.