Kars'ta iki gündür haber alınamayan anne ve oğlu için arama çalışması başlatıldı

AA

İlçeye bağlı Eşmeçayır köyünde ikamet eden ancak iki gündür evinde bulunmayan anne Özlem T. ile 14 yaşındaki oğlu İrfan T'ye ulaşamayan akrabaları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Sabah saatlerinde köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevrede arama yapıyor.

Çalışmalara, jandarmanın arama kurtarma köpeği "Şov" da katılıyor.

Olaya ilişkin köydeki bazı kişilerin ifadesine başvuran jandarma, anne ile oğlunun akıbetini araştırıyor.

Özlem T'nin ağabeyi Hacı Ç, AA muhabirine, eşi vefat eden kız kardeşi ve yeğeninden iki gündür haber alamadıkları için durumu jandarmaya bildirdiklerini anlatarak, "Kardeşim ve yeğenimin durumundan endişe duyuyoruz, kendi isteğiyle evden ayrıldı ise bile bize haber vermesini istiyoruz." dedi.

,İsmail Kaplan