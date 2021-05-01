Kars'ta ilkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor

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Çetin geçen kış sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, ilkbaharla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Ovaları kaplayan ve bilimsel adı "scilla siberica" olan mavi kardelenler, baharın yeşil tonlarıyla bütünleşti.

Çobanların da renk cümbüşü arasında hayvanlarını otlatması güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Hüseyin Can Aktaş, rengarenk doğada hayvanlarını otlattıklarını belirterek, "İlkbaharda burası çok güzel oluyor, birçok çiçek, yeşil ve karlar arasında çıkmaya başladı. Biz de bu güzel doğada, temiz havada hayvanlarımızı otlatıyoruz." dedi.