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Son dakika: Kars'ta kar etkili oldu! Her yer buz tuttu

Kars dondu! Buz gibi 0:00 / 0:00

İHA

Kars’ta etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış’ta, kar yağışıyla beyaza bürünen doğa, seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarırken, Susuz’da hava sıcaklığı eksi sıfırın altında eksi 8 dereceyi gördü.

8 ayı kış olan Kars’ta önceki gün yağan kar beraberinde de soğuk havayı getirdi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü kentte beyaza bürünen çam ağaçları ve etrafındaki dağlar, kışın görsel güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars’a muhteşem bir kış görüntüsü olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çok güzel bir kar yağışı var. Muhteşem bir görüntü, dağlar, köyler kar altında kaldı. Muhteşem bir görüntüyle karşı karşıyayız” dedi.

Öte yanda kentte yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Sarıkamış, Digor ve Susuz’un yüksek kesimde bulunan köylerde kış kendini tamamen gösterdi. Kentte hava sıcaklığı yüksek kesimlerde eksi 8 derece olurken, hava sıcaklığı Kars merkezde eksi 4 derece olarak ölçüldü.