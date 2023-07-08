Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki peri bacaları turizme kazandırılacak

Sarıkamış, doğasıyla, güzellikleriyle zaten misafirlerimizin bildiği bir destinasyon. Bu tür güzellikleri ortaya çıkarmak için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat da bölgedeki doğal oluşumların çok güzel görseller sunduğuna işaret ederek, "Buranın bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor. Çok güzel bir vadi, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.