Kağızman’da kurt dehşeti: 190 koyun öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde kurt dehşeti yaşandı. Ağıla giren kurtlar 190 koyunu öldürdü. Köylülerin ağıtları yürekleri dağladı.
Kağızman’a bağlı Yukarı Karagüney köyünde 3 kişiye ait ağıldaki koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurtlar 190 koyun öldü, çok sayıda koyunda yaralandı.
KÖYLÜLER ŞOKA UĞRADI
Sabah erken saatlerde ağıldaki hayvanlarını çıkarmak için bölgeye gelen köylüler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.
Hayvanlarının öldüğünü gören köylüler gözyaşlarını boğulurken, yükselen Kürtçe ağıtlar ise yürekleri yaktı.