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Kars'ta maddi durumu yetersiz minik yürekler kayakla tanıştı

Kars'ın Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Minik Yürekler Kayakla Buluşsun" projesi kapsamında, ilçedeki maddi durumu iyi olmayan ve hiç kayak yapmayan dezavantajlı çocuklar için kayak kursu başlatıldı.

Kars'ta maddi durumu yetersiz minik yürekler kayakla tanıştı
AA

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in hazırladığı proje kapsamında, Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde açılan kayak kursunda 25 çocuk, Alp disiplini kayak kursuna başladı.

Polis ekipleri, yaşları 8-15 arasındaki 25 çocuğu araçlarla evlerinden alarak Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne getirdi. Burada çocukları karşılayan Emniyet Müdürü Doğan Özer, bir süre çocuklarla sohbet etti.

Kayak giysileri ve takımları verilen çocuklara, kayak antrenörleri ve eğitmenleri denetiminde birinci etap pistlerde kayak yaptırıldı.

Yaklaşık iki saat süren eğitimden sonra çocuklara polislerce mangalda sucuk ikram edildi.

Çocukların yemekten sonra polislerle kar topu oynaması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir projeyi hayata geçirmekten son derece mutlu olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarıkamış’ın güzide kayak hocaları, antrenörleri sizler için çok güzel eğitim programı hazırladılar. Bundan sonrada eğitimler devam edecek ve çok güzel günler geçireceğiz. Sarıkamış, karın en çok olduğu, Türkiye'mizin en güzel kayak turizminin yaşandığı yerdir. Bu yüzden kayağı iyi öğrenin bol şans diliyorum."

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta ise güzel bir projede görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkemizin, memleketimizin çocukları, belki yarının şampiyonları olacak, bilemiyoruz ama hepsinden önemlisi onların hayatlarına ufak dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu anlamda İlçe Emniyet Müdürümüz Özer'e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kursa katılan çocuklardan Ecesu İpin de ilk kez kayak heyecanı yaşadığını belirterek, polislere teşekkür etti.

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