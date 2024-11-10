Kars'ta patlamamış tarihi top mermisi bulundu

Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
Giriş: 10.11.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:21
İlçeye bağlı Alisofu köyünde vatandaşlar arazide patlamamış top mermisi buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, alanın çevre emniyetini sağladı.
Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.
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