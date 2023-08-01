Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerini ve garajları su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yeri ve garajları su bastı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA'nın haberine göre; İnönü, Cumhuriyet ve Faikbey caddelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yeri ve garajları da su bastı. Kente sağanak etkisini sürdürüyor.