Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ile Kars'ta 8, Erzincan'da 12, Ağrı'da 14, Erzurum ile Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı öngörülüyor.