Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Nijerya asıllı "kral", Gürcistan'da belediye başkanı olmak için yarışacak

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Tunceli ve Erzincan'da 20, Ağrı'da 19, Kars ve Erzurum'da 16, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.