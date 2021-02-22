Kars ve Iğdır'da 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars'ta, karın ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kentin ilçelerinden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8 ve Sarıkamış'ta ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
- Iğdır
Iğdır'da ise Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.
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