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Suceava şehrine 10 adet Jest Electric teslim etmek üzere anlaşma imzalayan Karsan, Romanya’nın diğer bir kenti Beclean’da düzenlenen elektrikli minibüs ihalesini de kazandı. Bu doğrultuda Karsan, bölge temsilcisi AAR (Anadolu Automobil Rom) firması aracılığıyla alınan ihale kapsamında, yıl sonuna kadar 8 adet Jest Electric aracını kente hizmet vermek üzere teslim edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Romanya pazarındaki genişleme çalışmalarımız dahilinde, ülkenin farklı kentlerinden istikrarlı olarak siparişler almaya ve toplu taşıma ihalelerini kazanmaya devam ediyoruz. Suceava’daki 10 araçlık ihaleyi almamıza paralel bir zaman dilimi içerisinde, Beclean ihalesini de kazanarak ülkedeki elektrikli araç pazar payımızı artırdık. Bu başarımızda; Karsan’ın son teknolojiyle donatılan çevreci aracı Jest Electric ve Karsan güvencesiyle alınan hizmetten duyulan memnuniyet rol oynuyor” diye konuştu.

Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor.