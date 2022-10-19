Karsan İspanyol ortağını satın alıyor

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Şehir içi ulaşım araçları üreticisi Karsan, İspanya pazarındaki varlığını artırmaya yönelik adımlar atacağını açıkladı.

Karsan CEO’su Okan Baş, "İspanya’daki iddialı büyüme hedeflerimize ulaşmak için, Karsan olarak bu pazarda doğrudan var olma kararı aldık. Ana amacımız İspanya’da kalıcı ve sürdürülebilir büyüme. Bu amaçla da Karsan olarak bu pazarda doğrudan var olma yönünde adımlar atıyoruz" dedi.

2020 yılında E-buskar firması ile İspanya pazarı için işbirliğine giderek araç tanıtımlarına başladıklarını kaydeden Baş, "İspanya’da Alsa ve Grupo Ruiz gibi bazı büyük operatörlerin de içinde yer aldığı pek çok farklı firmadan sadece bu yıl 20 adet elektrikli araç siparişi aldık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu adetleri iddialı şekilde büyütmek. Karsan olarak, E-buskar’ın hakim ortağı olmaya yönelik adımlar atıyoruz" diye konuştu.