Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa ihracatına başladı.
Yeni bataryalarıyla birlikte menzili artan Jest Electric'in, başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldığı açıklandı.
'ATAK'IN ELEKTRİKLİSİ YOLDA'
Jest Electric’te Kasım ayı itibariyle seri üretime geçtiklerini hatırlatan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Avrupa'ya ilk teslimatlarımızı Ocak sonunda gerçekleştirdik. 2019 yılı boyunca Jest Electric’te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Jest Electric’in Türkiye’den Avrupa’ya ticari araç ihracatında yeni bir dönemi başlattığının altını çizen Arpacıoğlu, "Geleceğin çevreci ulaşım araçlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. İlk kez Avrupa’ya ihracatını gerçekleştirdiğimiz elektrikli Jest, yakında elektrikli Atak modelimizle birlikte tüm dünyada farkındalık yaratmaya başlayacak" diye konuştu.
1 SAATTE ŞARJ OLUYOR
Jest Electric’te BMW üretimi elektrikli motor, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor.
Alman üretici BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor.
Araçta bulunan rejeneratif fren sisteminin de, bataryaların yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.