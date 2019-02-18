Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa ihracatına başladı.

Yeni bataryalarıyla birlikte menzili artan Jest Electric'in, başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldığı açıklandı.

'ATAK'IN ELEKTRİKLİSİ YOLDA'

Jest Electric’te Kasım ayı itibariyle seri üretime geçtiklerini hatırlatan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Avrupa'ya ilk teslimatlarımızı Ocak sonunda gerçekleştirdik. 2019 yılı boyunca Jest Electric’te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Jest Electric’in Türkiye’den Avrupa’ya ticari araç ihracatında yeni bir dönemi başlattığının altını çizen Arpacıoğlu, "Geleceğin çevreci ulaşım araçlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. İlk kez Avrupa’ya ihracatını gerçekleştirdiğimiz elektrikli Jest, yakında elektrikli Atak modelimizle birlikte tüm dünyada farkındalık yaratmaya başlayacak" diye konuştu.

1 SAATTE ŞARJ OLUYOR

Jest Electric’te BMW üretimi elektrikli motor, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor.

Alman üretici BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor.

Araçta bulunan rejeneratif fren sisteminin de, bataryaların yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.