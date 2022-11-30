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Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya’da Karşı şeride geçen dorseye çarptılar! Can kayıpları var - Güncel haberler
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Malatya'da TIR dehşeti! 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya’da TIR’ın dorsesinin kayarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya’da Karşı şeride geçen dorseye çarptılar! Can kayıpları var - Güncel haberler
Karşı şeride geçen dorseye çarptılar! Can kayıpları var
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Ferdi Durdu’nun haberine göre kaza Adıyaman-Doğanşehir Karayolu'nda meydana geldi. G.G. (48) idaresindeki TIR’ın dorsesi Malatya'dan Adıyaman istikametine giderken karşı şeride geçti.

Dorse, O.A. (25) ve İbrahim Ağar (59) idaresindeki iki araca çarptı. Feci kazada İbrahim Ağar ile aynı araçta bulunan Nihat Kozant hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Kazada yaralanan O.A. ile TIR şoförü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli Habertürk.com tarafından servis edilmiştir

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