Sakarya'da ölümlü kaza!

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Hüsamettin Uygur (35) yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek Metehan K.'nın kullandığı özel halk otobüsü ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Hüsamettin Uygur´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan halk otobüsü şoförü Metehan K. ve 4 yolcuya da ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Hüsamettin Uygur'un cansız bedenini araçtan çıkardı.