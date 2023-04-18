DHA

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden yabancı plakalı deri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçip devrildi. Bu sırada Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen cip, TIR'a çarptı.

Kazada TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan Munise Asker ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Munise Asker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araçta sıkışan TIR sürücüsünün cansız bedeni de incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası TIR'da bulunan deriler yola saçıldı. Araçlar ve yola saçılan deriler nedeniyle TEM'in Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza sonrası uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik, emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlemesi ve araçların kaldırılmasının ardından 3 saatlik çalışma sonucu trafik akışı normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.