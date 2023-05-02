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Haberler Gündem Trafik Karşı şeride geçip, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil karşı şeride geçip, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kaza yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

Karşı şeride geçip, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İHA

Elazığ'da meydana gelen kazada 1 yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçti. Kazada takla atarak ters dönen otomobildeki Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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