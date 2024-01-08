Karşı şeride geçti! Karı koca can verdi!
Manisa'da, karşı şeride geçen otomobilin, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü 50 yaşındaki Güngör ve eşi 43 yaşındaki Hatice Gaga yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Manisa'da kaza, Şehzadeler ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Güngör Gaga (50) yönetimindeki otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt (43) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga´nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI
Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Trafiğin kilitlendiği Akhisar- Manisa istikameti, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, normale döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.