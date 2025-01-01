Karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden köpeği fark eden genç böyle yardımcı oldu

Karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden köpeği fark eden genç böyle yardımcı oldu

Karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden köpeği fark eden genç böyle yardımcı oldu İzmir'de, karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden bir köpeği fark eden bir genç, köpeğe böyle yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Habertürk Giriş: 01.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:47 facebook

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