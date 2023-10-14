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        Haberler Yaşam Karşılıklı çekim belirtileri: Birinin sizi beğendiğini gösteren 6 işaret

        Karşılıklı çekim belirtileri: Birinin sizi beğendiğini gösteren 6 işaret

        Her insan zaman zaman etrafımızdaki insanlar tarafından ilgi görmek ister. Çekici bulunmak, doğal bir insan ihtiyacıdır ve çoğu zaman karşılıklı bir çekim ile başlar. Peki, bir kişinin sizi çekici bulduğunu anlamanın belirtileri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:13
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        1. KAHKAHA

        İlgi duyulan kişiyle sohbet etme şekli arkadaşla sohbet etme şeklinden daha farklı olur. Örneğin, karşınızda söylediklerinizin çoğuna gülen birisini görebilirsiniz. İlişki uzmanı ve yazar Neil Wilkie bunun ille de çok komik olduğunuz anlamına gelmeyeceğini, sadece karşınızdakinin sizden hoşlandığı anlamına gelebileceğini belirtiyor.

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        2. GÖZBEBEKLERİN BÜYÜMESİ

        Göbebeklerin büyümesi ne kadar klişe bir tabir olsa da, psikolog Dr. Susan Marchant-Haycox, bunlardan birinin uyarılma olduğunu söylüyor. Marchant-Haycox bu durumu, "Gözbebeğinin büyümesi, çekim ve uyarılmanın iyi bir emaresidir" diye açıklıyor.

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        3. FİZİKSEL YAKINLIK

        Wilkie'ye göre birinin fiziksel olarak sürekli size yakın olacak şekilde hareket etmesi, size ilgi duyduğunun bariz işaretlerinden birisi. Siz konuşurken size doğru eğilir veya hafifçe dokunabilir. Eğer buna olumlu karşılık verirseniz aranızdaki fiziksel bağ daha da güçlenebilir.

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        4. YANSITMA

        Dr. Marchant-Haycox bir kişi size ne kadar ilgi duyarsa vücut dilinin de sizinkini yansıtma olasılığının arttığını söylüyor. Dr. Marchant-Haycox'a göre bu, karşısınızdakinin vücut dilini sizinkiyle uyum sağlayacak şekilde uyarlamak istediğini gösteriyor. Haycox "Bu kendinizi ele verdiğiniz an" diye ekliyor.

        Mesela eğer ayakta dururken bir yere yaslanırsanız karşınızdaki de farkında olmadan sizinle aynı hareketi yapabilir.

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        5. SÜREKLİ KONUŞMA

        Birine ilgi duyuyorsanız sohbetin bitmesini istemezsiniz. Dr. Marchant-Haycox'a göre karşınızdakinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını, sessizliğin hakim olduğu her bir boşluğu soru veya açıklamayla doldurmasından anlayabilirsiniz.

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        6. SES TONU

        Dr. Marchant-Haycox insanların birine ilgi duyduğunda ses tonunu alçatma olasılığının arttığını söylüyor. Doktor bu durumu, "Bu sesin daha çekici olduğunu düşündükleri için daha alçak perdeden konuşacaklardır" diye açıklıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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