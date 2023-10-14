Karşılıklı çekim belirtileri: Birinin sizi beğendiğini gösteren 6 işaret

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4. YANSITMA

Dr. Marchant-Haycox bir kişi size ne kadar ilgi duyarsa vücut dilinin de sizinkini yansıtma olasılığının arttığını söylüyor. Dr. Marchant-Haycox'a göre bu, karşısınızdakinin vücut dilini sizinkiyle uyum sağlayacak şekilde uyarlamak istediğini gösteriyor. Haycox "Bu kendinizi ele verdiğiniz an" diye ekliyor.

Mesela eğer ayakta dururken bir yere yaslanırsanız karşınızdaki de farkında olmadan sizinle aynı hareketi yapabilir.