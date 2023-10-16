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        Alanya'da karşıya geçen Ukraynalı kadın hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:41
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        Karşıya geçen Ukraynalı kadın öldü
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        Alanya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti.

        M.B'nin kullandığı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alina Moroz'a (33) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Moroz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ukraynalı kadının cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.

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