Karşıyaka: 104 - Yalovaspor: 81 | MAÇ SONUCU

Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında konuk ettiği Yalovaspor'u 104-81 mağlup etmeyi başardı.

İzmir temsilcisi maçın ilk periyodunu 34-25 önde tamamladı. Karşıyaka ikinci çeyrekte de etkili bir oyun ortaya koyup farkı açtı ve devreye 24 sayı farkla, 64-40 avantajla girdi.

Üçüncü periyotta da Yalovaspor'a fırsat vermeyen Karşıyaka bu çeyreği de 92-61 galip tamamlamasını bildi. Son periyotta yine üstünlük sağlayan Karşıyaka, salondan 104-81 galibiyetle ayrıldı.