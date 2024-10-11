Karşıyaka: 105 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 88 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 yendi.
Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın başında 7-2'lik üstünlük kuran Karşıyaka önünde Cook'la sayılar bulan konuk ekip, 6. dakikada Ayberk'in 3 sayılık basketiyle 15-13 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Karşıyaka, periyodu 29-21 üstün tamamladı.
İkinci periyodun 6 dakikalık bölümünde rakibine sadece 6 sayı şansı veren Karşıyaka, farkı 25 sayıya çıkardı: 52-27. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 60-43 önde gitti.
Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, 25. dakikasına 76-54 üstün geçtiği periyodu 86-58 önde bitirdi.
Karşıyaka, müsabakadan 105-88 galibiyetle ayrıldı.
Müsabakanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Karşıyakalı Sean McDermott müsabakaya devam edemedi.