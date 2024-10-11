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        Haberler Spor Basketbol STBL Karşıyaka: 105 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 88 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka: 105 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 88 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:43
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        Karşıyaka evinde kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 yendi.

        Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmanın başında 7-2'lik üstünlük kuran Karşıyaka önünde Cook'la sayılar bulan konuk ekip, 6. dakikada Ayberk'in 3 sayılık basketiyle 15-13 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Karşıyaka, periyodu 29-21 üstün tamamladı.

        İkinci periyodun 6 dakikalık bölümünde rakibine sadece 6 sayı şansı veren Karşıyaka, farkı 25 sayıya çıkardı: 52-27. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 60-43 önde gitti.

        Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, 25. dakikasına 76-54 üstün geçtiği periyodu 86-58 önde bitirdi.

        Karşıyaka, müsabakadan 105-88 galibiyetle ayrıldı.

        Müsabakanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Karşıyakalı Sean McDermott müsabakaya devam edemedi.

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