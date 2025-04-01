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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Karşıyaka - Kuşadasıspor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Karşıyaka - Kuşadasıspor maçı CANLI YAYIN

        3. Lig 1. Grup'taki erteleme maçında Karşıyaka ile Kuşadasıspor karşılaşıyor. Mücadelede HT Spor TV'den yayınlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:29
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        3. Lig'de kritik mücadele
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        19 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 2. Lig 24. hafta ve 3. Lig 21. hafta müsabakaları 1-2 Nisan tarihlerine oynanacak. 3. Lig 1. Grup'taki Karşıyaka - Kuşadasıspor mücadelesi HT Spor TV'den naklen yayınlanıyor.

        Karşıyaka - Kuşadasıspor maçının CANLI yayını:

        HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

        2. Lig 30 ve 24. hafta müsabakaları ile 3. Lig 21 ve 27. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 13 maç belirlendi:

        2. LİG BEYAZ GRUP24. hafta

        2 Nisan 2025 Çarşamba

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        14.00 GMG Kastamonuspor - Altınordu (HT Spor YouTube)

        30. hafta

        6 Nisan 2025 Pazar

        15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - İskenderunspor A.Ş. (HT Spor YouTube)

        2. LİG KIRMIZI GRUP24. hafta

        2 Nisan 2025 Çarşamba

        14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

        30. hafta

        6 Nisan 2025 Pazar

        15.00 Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

        3. LİG 1. GRUP

        21. hafta

        1 Nisan 2025 Salı

        14.00 Karşıyaka - Kuşadasıspor (HT Spor TV)

        2 Nisan 2025 Çarşamba

        14.00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bursaspor (HT Spor TV)

        27. hafta

        6 Nisan 2025 Pazar

        15.00 Bursaspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (HT Spor TV)

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        3. LİG 2. GRUP21. hafta

        2 Nisan 2025 Çarşamba

        14.00 Türk Metal 1963 Spor - Fatsa Belediyespor (HT Spor YouTube)

        27. hafta

        6 Nisan 2025 Pazar

        15.00 Uşak Spor A.Ş. - Muğlaspor Kulübü (HT Spor YouTube)

        3. LİG 3. GRUP21. hafta

        2 Nisan 2025 Çarşamba

        14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        27. hafta

        6 Nisan 2025 Pazar

        15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        3. LİG 4. GRUP

        21. hafta

        2 Nisan 2025 Çarşamba

        14.00 Sebat Gençlik Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        27. hafta

        6 Nisan 2025 Pazar

        15.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

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