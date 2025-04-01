Karşıyaka - Kuşadasıspor maçı CANLI YAYIN
3. Lig 1. Grup'taki erteleme maçında Karşıyaka ile Kuşadasıspor karşılaşıyor. Mücadelede HT Spor TV'den yayınlanıyor
19 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 2. Lig 24. hafta ve 3. Lig 21. hafta müsabakaları 1-2 Nisan tarihlerine oynanacak. 3. Lig 1. Grup'taki Karşıyaka - Kuşadasıspor mücadelesi HT Spor TV'den naklen yayınlanıyor.
Karşıyaka - Kuşadasıspor maçının CANLI yayını:
HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU
2. Lig 30 ve 24. hafta müsabakaları ile 3. Lig 21 ve 27. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 13 maç belirlendi:
2. LİG BEYAZ GRUP24. hafta
2 Nisan 2025 Çarşamba
14.00 GMG Kastamonuspor - Altınordu (HT Spor YouTube)
30. hafta
6 Nisan 2025 Pazar
15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - İskenderunspor A.Ş. (HT Spor YouTube)
2. LİG KIRMIZI GRUP24. hafta
2 Nisan 2025 Çarşamba
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)
30. hafta
6 Nisan 2025 Pazar
15.00 Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)
3. LİG 1. GRUP
21. hafta
1 Nisan 2025 Salı
14.00 Karşıyaka - Kuşadasıspor (HT Spor TV)
2 Nisan 2025 Çarşamba
14.00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bursaspor (HT Spor TV)
27. hafta
6 Nisan 2025 Pazar
15.00 Bursaspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (HT Spor TV)
3. LİG 2. GRUP21. hafta
2 Nisan 2025 Çarşamba
14.00 Türk Metal 1963 Spor - Fatsa Belediyespor (HT Spor YouTube)
27. hafta
6 Nisan 2025 Pazar
15.00 Uşak Spor A.Ş. - Muğlaspor Kulübü (HT Spor YouTube)
3. LİG 3. GRUP21. hafta
2 Nisan 2025 Çarşamba
14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü (HT Spor YouTube)
27. hafta
6 Nisan 2025 Pazar
15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü (HT Spor YouTube)
3. LİG 4. GRUP
21. hafta
2 Nisan 2025 Çarşamba
14.00 Sebat Gençlik Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü (HT Spor YouTube)
27. hafta
6 Nisan 2025 Pazar
15.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)