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Karşıyaka'nın 'Baba' acısı

Tüm Türkiye gibi günlerdir 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketlerinin yasını tutup, yardım seferberliğine destek olan Karşıyaka, aynı dönemde Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ı kaybetmenin acısını da yaşadı. Yeşil-kırmızılı camianın, 'Selçuk Baba' olarak andığı, kulübün 65 yıldır en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar'ın 98 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi Karşıyaka'ya gönül verenleri çifte yasa boğdu

Karşıyaka'nın 'Baba' acısı
DHA

Cumhuriyet döneminde Türk sanayisinin ilkleri gerçekleştiren duayen iş insanlarından olan 7 Ocak 1925 doğumlu Selçuk Yaşar, Karşıyaka Spor Kulübü'nde 1958 ile 1962 yılları arasında başkanlık yaptıktan sonra yeşil-kırmızılılardan desteğini hiç ayırmadı. Türk sporunda bir ilk olarak 65 yıldır Karşıyaka'ya aralıksız destek veren Yaşar, 25 yıldır da Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın isim sponsorluğunu üstlendi. Selçuk Yaşar'ın cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

CAMİA YASTA

Karşıyaka'da tüm camia ve taraftarlar, Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın vefatı sonrası çifte yasa büründü. Yeşil-kırmızılı yönetimin açıklamasında, "Babamızı kaybettik... Başımız sağ olsun.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün en büyük destekçisi, Kulübümüzün varlığı adına yıllardır süregelen anlamlı katkılarını esirgemeyen Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'a Allah'tan rahmet; ailesine, Yaşar Holding'e, camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Üzüntümüz büyüktür" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKKARCI: HOŞÇAKALIN SELÇUK BABA

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Selçuk Yaşar'ın vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Bazı insanlara, 'Mekanı cennet olsun' demeye bile gerek olmaz. Muhteşem bir aile babası, muazzam, vizyoner bir işadamı, bu topraklarda yaşamış en büyük yeşil-kırmızı renklerin aşığı ve hamisi yolunuz, yolumuzdur. Hoşçakalın Selçuk Baba" dedi. Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan da, "Kafsinkaf'ın ruhuyla bugünlere kadar camiamıza büyük destek olan Onursal Başkan Sayın Selçuk Yaşar'ın vefatından dolayı son derece üzüntülüyüz. Yaşar Ailesi'nin, Karşıyakalıların başı sağ olsun. Rahmeti bol, ruhu şad olsun" diye konuştu. Karşıyaka, basketbolda 2014 yılında kazandığı Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015 yılındaki şampiyonlukta kupaları Selçuk Yaşar'a götürmüştü.

İZMİR KULÜPLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI

Karşıyaka'nın sembol ismi ve en büyük destekçisi Selçuk Yaşar'ın hayatını kaybetmesi sonrası tüm İzmir kulüpleri yeşil-kırmızılılar için başsağlığı mesajları yayınladı. Göztepe'nin açıklamasında, "Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah´tan rahmet, ailesine ve Karşıyaka Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Altay yönetimi, "İzmir futboluna çok değerli katkıları olan, Karşıyaka camiasının manevi babası, Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah´tan rahmet, ailesine ve Karşıyaka camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

Altınordu, "İzmir'in duayen iş insanlarından ve Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah´tan rahmet, ailesine ve Karşıyaka Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayınladı. Bucaspor da, "Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah´tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Karşıyaka Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını paylaştı.

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