Karşıyaka'ya A. Efes'ten takviye!

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar; dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Ozan Yılmaz’ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, pivot bölgesine bir takviye daha yaptı ve A. Efes altyapısında yetişen 19 yaşındaki Mehmet Efe Demirel'in transfer edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Mehmet Efe Demirel Karşıyaka’mızda. Mehmet Efe son olarak A. Efes’te forma giymişti” ifadelerine yer verildi.