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        Haberler Spor Basketbol STBL Karşıyaka’ya A. Efes’ten takviye - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka’ya A. Efes’ten takviye

        Karşıyaka Basketbol, A. Efes altyapısında yetişen 19 yaşındaki pivot Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:42
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        Karşıyaka'ya A. Efes'ten takviye!
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        Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar; dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Ozan Yılmaz’ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, pivot bölgesine bir takviye daha yaptı ve A. Efes altyapısında yetişen 19 yaşındaki Mehmet Efe Demirel'in transfer edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Mehmet Efe Demirel Karşıyaka’mızda. Mehmet Efe son olarak A. Efes’te forma giymişti” ifadelerine yer verildi.

        Genç pivot, yeşil-kırmızılı ekibin bu sezonki 7. takviyesi oldu.

        Öte yandan 2.13 boyundaki Mehmet Efe Demirel, EuroBasket U20’de 4 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu süreçte 16,5 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu; 7, 2 sayı, 3,2 ribaund ve 0,2 asist ortalamalarını tutturdu.

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