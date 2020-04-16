Karslı esnaftan sağlık çalışanlarına kokoreçli teşekkür

AA

İlçede köfteci Nihat usta olarak tanınan Nihat Cengiz, Sarıkamış Devlet Hastanesinin bahçesine seyyar kokoreç arabasını getirerek burada pişirdiği kokoreci hastanede çalışan bütün personele ikram etti.Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de ve dünyada insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 ile mücadelede en çok emek veren sağlık çalışanlarına destek olmak gerektiğini söyledi.Herkesin sağlık çalışanlarına destek vermesini arzuladığını ifade eden Cengiz, "Bu zor günlerde dünyanın gündemini meşgul eden koronavirüse karşı en ön cephede savaşan sağlıkçılarımıza bir ikramda bulunmak istedik, hepsi büyük fedakarlıkla çalışmakta, biz de elimizden geldiğince bir moral olsun diye farklı bir etkinlik gerçekleştirdik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buradan herkese rica ediyoruz, lütfen evinizde kalın." diye konuştu.Hastane personelinden Cemal Sarı da Nihat ustanın bu zor günlerde kendileri için jest yaptığını anlatarak, "Sağlık personeli olarak yoğun bir tempoda çalışıyoruz, Nihat beyin bu jestini taktirle karşılıyor, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu vakadan, ulusumuz, İslam alemi ve bütün dünya kurtulur." dedi.